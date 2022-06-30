UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получила 425 млн евро от Великобритании на зарплаты учителям

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 18:51
Украина получила 425 млн евро от Великобритании на зарплаты учителям - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Общая сумма – 446,8 млн евро. В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро, сообщает пресс-служба Министерства финансов.  

Средства будут направлены на покрытие расходов госбюджета.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В частности, за счет кредита будет выплачена зарплата работникам государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы – как на национальном, так и региональном уровнях, говорится в сообщении. 

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания Минфин Всемирный банк кредитные гарантии зарплата учителям
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 