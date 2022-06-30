Украина получила 425 млн евро от Великобритании на зарплаты учителям

Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Общая сумма – 446,8 млн евро. В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства будут направлены на покрытие расходов госбюджета.

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В частности, за счет кредита будет выплачена зарплата работникам государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы – как на национальном, так и региональном уровнях, говорится в сообщении.

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

26 июня правительство Великобритании выделило $525 млн кредитных гарантий для поддержки макроэкономической стабильности в Украине.

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Роман Брыль

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