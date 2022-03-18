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Украина получила еще 300 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 11:51
Украина получила еще 300 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Украина в пятницу получила второй платеж в рамках новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза. Его размер составляет 300 млн евро, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Эти деньги являются частью первого транша, общая сумма которого составляет 600 млн евро. Первую половину транша Украина получила на прошлой неделе.

Общий размер макрофинансовой программы, подписанной 3 марта 2022 года, – 1,2 млрд евро.

"Сегодня Украина получает еще 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи. ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине. Впервые в истории ЕС профинансирует закупку и доставку оружия в подвергшуюся нападению", – заявил Домбровскис в Twitter.

Это уже шестая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины, в рамках которой было получено 5,6 млрд евро.

Андрей Водяный
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Валдис Домбровскис еврокомиссия макрофинансовая помощь
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