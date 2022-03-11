UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получила первые 300 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 17:18
Украина получила первые 300 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС - Фото
Министр финансов Сергей Марченко (пресс-служба Минфина)

Украина получила первый платеж в рамках новой программы макрофинансовой помощи от Европейского союза. Его размер составляет 300 млн евро, сообщила прессслужба Министерства финансов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"300 млн евро макрофинансовой помощи ЕС является частью первого транша в рамках новой программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, которая была одобрена ЕС в кратчайшие сроки и подписана сторонами 3 марта 2022 года. Ожидается, что на следующей неделе Украине будет перечислена вторая часть транша в сумме 300 миллионов евро. В общей сложности первый транш в рамках новой программы МФД будет составлять 600 млн евро", – сообщило министерство.

За последнюю неделю Украина также получила 311,8 млн евро ссуды в рамках программы FREE Ukraine от Всемирного банка и 100 млн евро в рамках Пакета солидарности с Украиной.

Денежные средства от международных партнеров будут направлены, в частности, на наиболее насущное финансирование потребностей государства и поддержание макроэкономической стабильности.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минфин макрофинансовая помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 