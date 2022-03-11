Украина получила первые 300 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Украина получила первый платеж в рамках новой программы макрофинансовой помощи от Европейского союза. Его размер составляет 300 млн евро, сообщила прессслужба Министерства финансов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"300 млн евро макрофинансовой помощи ЕС является частью первого транша в рамках новой программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, которая была одобрена ЕС в кратчайшие сроки и подписана сторонами 3 марта 2022 года. Ожидается, что на следующей неделе Украине будет перечислена вторая часть транша в сумме 300 миллионов евро. В общей сложности первый транш в рамках новой программы МФД будет составлять 600 млн евро", – сообщило министерство.

За последнюю неделю Украина также получила 311,8 млн евро ссуды в рамках программы FREE Ukraine от Всемирного банка и 100 млн евро в рамках Пакета солидарности с Украиной.

Денежные средства от международных партнеров будут направлены, в частности, на наиболее насущное финансирование потребностей государства и поддержание макроэкономической стабильности.

10 марта Международный валютный фонд перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.