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Украина получила 500 млн евро от Европейского инвестбанка

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 13:01
Украина получила 500 млн евро от Европейского инвестбанка - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Украина получила первые выплаты в размере 500 млн евро в рамках пакета экстренного реагирования от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 1,59 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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"Эти средства являются частью второго пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро, разработанного в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией", – заявили в ЕИБ.

Отмечается, что эти первые выплаты помогут Украине покрыть первоочередные краткосрочные финансовые нужды, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры. В частности, средства направят на нужды Укравтодора и Укрзалізниці. 

"Поскольку Украина — один из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти важные меры будут способствовать восстановлению экономики страны и улучшению сопряжения с ЕС", – говорится в заявлении банка.

Пакет помощи состоит из двух блоков:

1. Немедленная финансовая поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро из которых 500 млн евро перечислили 14 сентября. Последующие выплаты запланированы на ближайшие дни.

2. Возобновление реализации финансируемых проектов ЕИБ в Украине на общую сумму 540 млн евро. 

Читайте также: Восстановление Украины будет стоить триллион евро – глава Европейского инвестбанка

Наталія Фреїк
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