Украина получит 134 млн евро на ремонт мостов и дорог к больницам и гуманитарным центрам

Речь идет о маршрутах, которые обеспечивают доступ к медицине, гуманитарной помощи и админуслугам

Фото: mindev.gov.ua

На полях конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение на 134 млн евро для ремонта критической транспортной инфраструктуры, сообщает Минразвития.

Финансирование направят на:

восстановление мостов,

ремонт дорог,

модернизацию логистических узлов в перегруженных регионах.

Речь идет о маршрутах, которые обеспечивают доступ к медицине, гуманитарной помощи и админуслугам. Проект будет реализовываться вместе с Госагентством восстановления инфраструктуры.

Также вице-премьер Алексей Кулеба обсудил с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино новые направления сотрудничества: запуск жилищных программ (в том числе социального муниципального фонда), финансирование пограничной инфраструктуры и создание грантов для общин без доступа к кредитам.