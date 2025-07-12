Украина получит 134 млн евро на ремонт мостов и дорог к больницам и гуманитарным центрам
Фото: mindev.gov.ua

На полях конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение на 134 млн евро для ремонта критической транспортной инфраструктуры, сообщает Минразвития.

Финансирование направят на:

  • восстановление мостов,
  • ремонт дорог,
  • модернизацию логистических узлов в перегруженных регионах.

Речь идет о маршрутах, которые обеспечивают доступ к медицине, гуманитарной помощи и админуслугам. Проект будет реализовываться вместе с Госагентством восстановления инфраструктуры.

Также вице-премьер Алексей Кулеба обсудил с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино новые направления сотрудничества: запуск жилищных программ (в том числе социального муниципального фонда), финансирование пограничной инфраструктуры и создание грантов для общин без доступа к кредитам.

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