Украина получит 134 млн евро на ремонт мостов и дорог к больницам и гуманитарным центрам
На полях конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение на 134 млн евро для ремонта критической транспортной инфраструктуры, сообщает Минразвития.
Финансирование направят на:
- восстановление мостов,
- ремонт дорог,
- модернизацию логистических узлов в перегруженных регионах.
Речь идет о маршрутах, которые обеспечивают доступ к медицине, гуманитарной помощи и админуслугам. Проект будет реализовываться вместе с Госагентством восстановления инфраструктуры.
Также вице-премьер Алексей Кулеба обсудил с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино новые направления сотрудничества: запуск жилищных программ (в том числе социального муниципального фонда), финансирование пограничной инфраструктуры и создание грантов для общин без доступа к кредитам.
- В мае Япония передала Агентству восстановления оборудование для обследования транспортной инфраструктуры.
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