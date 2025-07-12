Україна отримає 134 млн євро на ремонт мостів та доріг до лікарень і гуманітарних центрів
На полях Конференції з відновлення України URC2025 у Римі Україна та Європейський інвестиційний банк підписали угоду на 134 млн євро для ремонту критичної транспортної інфраструктури, повідомляє Мінрозвитку.
Фінансування спрямують на:
- відновлення мостів;
- ремонт доріг;
- модернізацію логістичних вузлів у перевантажених регіонах.
Йдеться про маршрути, які забезпечують доступ до медицини, гуманітарної допомоги та адмінпослуг. Проєкт реалізовуватиметься разом із Держагентством відновлення інфраструктури.
Також віцепрем’єр Олексій Кулеба обговорив з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно нові напрями співпраці: запуск житлових програм (зокрема соціального муніципального фонду), фінансування прикордонної інфраструктури та створення грантів для громад без доступу до кредитів.
- У травні Японія передала Агентству відновлення обладнання для обстеження транспортної інфраструктури.
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