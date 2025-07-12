Україна отримає 134 млн євро на ремонт мостів та доріг до лікарень і гуманітарних центрів

Йдеться про маршрути, які забезпечують доступ до медицини, гуманітарної допомоги та адмінпослуг

Фото: mindev.gov.ua

На полях Конференції з відновлення України URC2025 у Римі Україна та Європейський інвестиційний банк підписали угоду на 134 млн євро для ремонту критичної транспортної інфраструктури, повідомляє Мінрозвитку.

Фінансування спрямують на:

відновлення мостів;

ремонт доріг;

модернізацію логістичних вузлів у перевантажених регіонах.

Йдеться про маршрути, які забезпечують доступ до медицини, гуманітарної допомоги та адмінпослуг. Проєкт реалізовуватиметься разом із Держагентством відновлення інфраструктури.

Також віцепрем’єр Олексій Кулеба обговорив з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно нові напрями співпраці: запуск житлових програм (зокрема соціального муніципального фонду), фінансування прикордонної інфраструктури та створення грантів для громад без доступу до кредитів.