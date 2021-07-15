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Украина получит 340 млн евро на восстановление Донбасса

15.07.2021, 15:01
Украина получит 340 млн евро на восстановление Донбасса - Фото
Иллюстративное фото, Краматорск (Фото: depositphotos.com)

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение "Программа по восстановлению Украины", подписанное Украиной и Европейским инвестиционным банком. По нему ЕИБ предоставит Украине 340 млн евро на восстановление, которая пострадала в результате российского вторжения на Донбасс, сообщает пресс-служба Министерства общин и территорий. 

В частности - деньги направят на строительство, модернизацию учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественных центров и центров предоставления административных услуг. Инфраструктуру будут восстанавливать как на востоке страны, который пострадал от агрессии, так и других областях. На других территориях выросла нагрузка на инфраструктуру из-за притока переселенцев, объяснил глава министерства Алексей Чернышов.

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Новая программа ЕИБ – продолжение Чрезвычайной кредитной программы для восстановления в Украине, которая действует с 2014 года. В ее рамках к реализации одобрено 236 проектов в девяти областях Украины. Из низ 64 проекта уже завершено. Все проекты планируют завершить к 2022 году, добавили в Минрегионе.

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Александр Мясищев
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ЕИБ восстановление Донбасса кредит еиб восстановление инфраструктуры
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