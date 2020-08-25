Украина получит 450 млн евро на ремонт дороги Киев-Одесса и строительство объездной Львова

Верховная Рада ратифицировала Финансовое соглашение "Европейские дороги Украины III между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Законопроект №0055, который предусматривает предоставление Украине займа на 450 млн евро, поддержали 288 народных депутатов.

Как отмечают в Минфине, проект предусматривает капитальный ремонт 314 км автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса на территориях Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей и завершение строительства транспортных развязок на указанной дороге.

Также запланировано строительство Северного обхода Львова, общей протяженностью 22,5 км. Новая дорога должна соединить международную трассу М-06/Е40 Киев-Львов-Чоп и международные дороги от Львова до границы с Польшей М-09/Е372, М-10 и М-11/Е40.

Средства от ЕИБ будут предоставлены на финансовых условиях: минимальная сумма транша – 20 млн евро; количество траншей – 20; общий период погашения займа – 25 лет, включая льготный период – 5 лет; процентная ставка процентов – Euribor + спрэд, который будет определяться отдельно для каждого транша.

В июне Укравтодор отчитался о завершении ремонта на участках автодороги Киев-Одесса в Киевской (15 км) и Черкасской (10 км) областях. Подробнее тут.

Северный объезд Львова должен стать частью транснационального коридора GO Highway, соединяющего украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. В Укравотдоре заявляли, что благодаря объездной снизится нагрузка на Южную окружную дорогу Львова, уменьшится количество транзитного транспорта через Львов, станет удобным сообщения для жителей пригородов, улучшится экологическая ситуация в регионе.

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Александр Мясищев

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