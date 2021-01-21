Украина получит около 2,5 млрд грн от Всемирного банка на вакцины от COVID-19

Всемирный банк предоставит Украине помощь почти в 2,5 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга.

Деньги выделят в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", сказала она.

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"Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года", – сказала Шаталова.

В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации, добавила замминистра.

Она также прокомментировала решение Кабмина передать закупки вакцин от COVID-19 для Украины британскому закупочному агентству Crown Agents, заявив, что эта организации сможет вовремя закупить лекарства.

При этом она подчеркнула, что украинское госпредприятие "Медицинские закупки Украины" не смогло бы осуществить эти закупки по определенным причинам.

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале, ожидается поставка 910 000 доз вакцины. Об этом завил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Наталия Софиенко

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