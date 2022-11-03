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Украина получит почти $100 млн от Швейцарии на восстановление энергетических объектов

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 09:41
Украина получит почти $100 млн от Швейцарии на восстановление энергетических объектов - Фото
Энергетика (Фото - Depositphotos)

Федеральный совет Швейцарии выделил 100 миллионов швейцарских франков (около $100 миллионов) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, говорится на сайте правительства страны.

Отмечается, что страна помогает украинским энергетикам закупать источники энергии и запчасти, участвует в ремонте систем крепления рельсов (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно) и оказывает гуманитарную поддержку.

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Также Швейцария ищет пути снабжения в Украину дополнительных видов помощи: генераторов, насосов или установок для очистки воды.

Федеральный совет подаст в парламент запрос о дополнительных 76 миллионах швейцарских франков для покрытия этих расходов.

  • В конце октября Украина получила от немецких компаний около 40 тонн оборудования и материалов для восстановления энергетической инфраструктуры.
  • Еще 12 стран заявили, что поставят почти 1000 единиц оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, которая повреждена в результате российского ракетного террора.
Наталія Софієнко
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