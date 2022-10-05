Украина потратит 100 млн евро кредита от Польши на модернизацию пунктов пропуска
Украинско-польская экспертная группа детализировала использование кредита на условиях связанной помощи от Польши, согласованного ранее в рамках договора между правительствами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.
Кредитные средства планируется потратить на развитие дорожной инфраструктуры на подходах к пяти пунктам пропуска на украинско-польской границе и на реконструкцию пунктов пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская".
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Также кредитное средства пойдут на закупку средств таможенного контроля, сканирующих систем для Государственной таможенной службы и дронов для Государственной пограничной службы.
"Сегодняшние договоренности позволят Украине обустроить свои границы в соответствии со всеми современными стандартами стран ЕС и иметь качественный контроль за границами", – прокомментировала вице-премьер Ирина Верещук, которая возглавляет межправительственную комиссию.
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