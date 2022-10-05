Украина потратит 100 млн евро кредита от Польши на модернизацию пунктов пропуска

Украинско-польская экспертная группа детализировала использование кредита на условиях связанной помощи от Польши, согласованного ранее в рамках договора между правительствами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Кредитные средства планируется потратить на развитие дорожной инфраструктуры на подходах к пяти пунктам пропуска на украинско-польской границе и на реконструкцию пунктов пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская".

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Также кредитное средства пойдут на закупку средств таможенного контроля, сканирующих систем для Государственной таможенной службы и дронов для Государственной пограничной службы.

"Сегодняшние договоренности позволят Украине обустроить свои границы в соответствии со всеми современными стандартами стран ЕС и иметь качественный контроль за границами", – прокомментировала вице-премьер Ирина Верещук, которая возглавляет межправительственную комиссию.

Договор между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи на 100 млн евро был подписан в сентябре 2015 года и ратифицирован Украиной в 2016 году. В него вносились изменения в 2018 и 2021 годах. Срок кредита – 30 лет под 0,15% годовых. Согласно редакции договора от июля 2021 года, 68 млн евро кредита предназначалось Укравтодору для строительства дорог к шести пунктам пропуска; 25 млн евро – Гостаможне для модернизации трех пунктов пропуска; 7 млн евро – для реконструкции зданий Пограничной службы.

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Роман Бриль

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