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Украина претендует на $415 млрд арестованных резервов ЦБ РФ в качестве компенсаций

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 15:46
Украина претендует на $415 млрд арестованных резервов ЦБ РФ в качестве компенсаций - Фото
Фото: depositphotos.com

Замминистра экономики Денис Кудин заявил, что Украина рассчитывает получить $415 млрд арестованных валютных резервов Центробанка России в качестве компенсаций за разрушения. Об этом он сказал в пятницу в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя заявление советника Владимира Зеленского Олега Устенко о том, что прямой ущерб Украины от войны уже превысил $100 млрд.

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По словам Кудина, реальная сумма ущерба от войны – в разы выше.

"У нас два основных подхода к определению ущерба – это прямые единовременные убытки, то есть сколько будет нам стоить восстановить мосты, дороги, объекты инфраструктуры, больницы, детские сады, школы, которые были разрушены Российской Федерацией в Украине. Второй подход – это объем потерь валового внутреннего продукта, то есть, насколько упадет экономика Украины от вооруженной агрессии", – пояснил замминистра.

По оценкам Минэкономики, в зоне боевых действий 75% бизнеса прекратили свою работу, а на остальной территории Украины работает только каждый второй бизнес, то есть потеряно 50% экономической активности.

Большинство металлургических заводов, которые были на востоке Украины, прекратили деятельность, что приведет к уменьшению объемов экспорта металлов, занимавших значительную часть в структуре украинского экспорта. Блокировка Россией морских портов на юге не позволяет экспортировать в полном объеме кукурузу, пшеницу, подсолнечное масло, которые являются традиционной основой агроэкспорта.

Кудин рассказал, что Украина видит три способа добиться компенсации от России.

Первый – это судебная претензионная работа против РФ в международных судах, в том числе в Международном уголовном суде.

Второй – использование золотовалютных резервов Центробанка РФ. "Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму $415 млрд. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран мы найдем механизм, как эти деньги могут поступить Украине", – сказал Кудин.

Третий путь – репарации в натуральной форме. "В виде репараций мы могли бы получать энергоресурсы, другие виды материальных ценностей, необходимых Украине для постоянного потребления", – считает Кудин.

  • 3 марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров начал работу над созданием четырех фондов восстановления Украины. Один из них – Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры – будет предназначен для восстановления всего, что разрушили российские кафиры: дома, школы, детские сады, больницы, мосты, дороги.
Андрей Водяный
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