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Украина "привезла" из Брюсселя 390 млн евро на пять программ

07.10.2020, 09:41
Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

Европейский союз предоставит Украине финансирование на сумму 390 млн евро на реализацию пяти программ. Такие соглашения стороны подписали в рамках 22-го Саммита Украина–ЕС, сообщает пресс-служба президента Украины.

Самую крупную помощь в рамках одного проекта предоставил Европейский инвестиционный банк. Он профинансирует проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" на сумму 300 млн евро. Этот проект направлен на усовершенствование термомодернизации общественных зданий.

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Еще 30 млн евро ЕИБ выделит на реализацию проекта "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)". За эти средства должны закупить сортировочное оборудование, три сортировочные объекты и еще 22 депо. Также планируют ввести систему автоматического отслеживания передвижения грузов и создать IT–инфраструктуру.

Европейская комиссия в рамках программы "Крепкие регионы" выделит Украине 30 млн евро. Согласно подписанному соглашению, эта помощь направлена на повышение устойчивости Украины к гибридным угрозам и дестабилизирующим ситуациям (таким как COVID-19 или ведение боевых действий).  

Также Еврокомиссия профинансирует проект "Механизм развития гражданского общества в Украине" на сумму 20 млн евро.  В рамках этого проекта планируется укреплять демократию в Украине.

Стороны подписали соглашение о финансировании на 10 млн евро проекта "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине". Документ предусматривает разработку и реализацию политики и мер перехода к климатически нейтральному, чистому и безопасному энергоснабжению и потреблению. Также в рамках проекта предусматривается сокращение объемов выбросов парниковых газов.

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Александр Мясищев
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