Украина "привезла" из Брюсселя 390 млн евро на пять программ

Европейский союз предоставит Украине финансирование на сумму 390 млн евро на реализацию пяти программ. Такие соглашения стороны подписали в рамках 22-го Саммита Украина–ЕС, сообщает пресс-служба президента Украины.

Самую крупную помощь в рамках одного проекта предоставил Европейский инвестиционный банк. Он профинансирует проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" на сумму 300 млн евро. Этот проект направлен на усовершенствование термомодернизации общественных зданий.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Еще 30 млн евро ЕИБ выделит на реализацию проекта "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)". За эти средства должны закупить сортировочное оборудование, три сортировочные объекты и еще 22 депо. Также планируют ввести систему автоматического отслеживания передвижения грузов и создать IT–инфраструктуру.

Европейская комиссия в рамках программы "Крепкие регионы" выделит Украине 30 млн евро. Согласно подписанному соглашению, эта помощь направлена на повышение устойчивости Украины к гибридным угрозам и дестабилизирующим ситуациям (таким как COVID-19 или ведение боевых действий).

Также Еврокомиссия профинансирует проект "Механизм развития гражданского общества в Украине" на сумму 20 млн евро. В рамках этого проекта планируется укреплять демократию в Украине.

Стороны подписали соглашение о финансировании на 10 млн евро проекта "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине". Документ предусматривает разработку и реализацию политики и мер перехода к климатически нейтральному, чистому и безопасному энергоснабжению и потреблению. Также в рамках проекта предусматривается сокращение объемов выбросов парниковых газов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.