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01.03.2019, 17:53

Украина привлекла второй крупный кредит под гарантию МБРР

Украина привлекла второй крупный кредит под гарантию МБРР

Deutsche Bank предоставил Украине кредит на 529 млн евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития

Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро, предоставленный Deutsche Bank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В сообщении уточняется, что Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: транш A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и транш В в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.

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По этому кредиту использована вторая часть гарантии МБРР на общую сумму $750 млн, подчеркивают в Минфине.

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Теги: гарантии, Международный банк реконструкции и развития, МБРР
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