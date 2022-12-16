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Украина просила у доноров деньги на выплаты по $50 в месяц на человека – WP

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 10:56
Украина просила у доноров деньги на выплаты по $50 в месяц на человека – WP - Фото
Фото: EPA

Украинские власти рассматривают возможность выплаты финансовой помощи населению в размере $50 в месяц, утверждает Washington Post. По данным газеты, представители Украины обращались к западным партнерам с просьбой профинансировать эту программу.

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Стоимость программы составит $12 млрд в течение шести месяцев.

Пока эта идея не встретила понимания на Западе.

Газета пишет, что из-за российских ракетных ударов Украине грозит еще более глубокий кризис, чем сейчас. Соответственно, потребности в западной помощи будут больше.

В начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что для покрытия основных расходов Украине в 2023 году потребуется минимум $55 млрд иностранной помощи.

Но сейчас, когда энергетическая система Украины сильно повреждена, а Россия продолжает наносить все новые и новые удары, некоторые чиновники, по данным WP, говорят, что Украине может понадобиться дополнительно еще $2 млрд в месяц.

"Что делать, если невозможно обогреть дом, невозможно запустить магазины, фабрики или заводы, а экономика не работает? Нам понадобится больше финансовой помощи, и Путин делает это, чтобы разрушить единство между союзниками", – цитирует издание Олега Устенко, экономического советника Зеленского.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль несколько дней назад заявил, что продолжение ударов по энергетике может привести к дальнейшему падению экономики Украины – до 9% в 2023 году.
Андрій Водяний
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война кризис финансовая помощь
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