Украина просит уступок во взносах в бюджет ЕС во время переговоров о вступлении
Будущие взносы Украины в бюджет ЕС являются частью переговоров о вступлении, и в четверг совместно с Еврокомиссией был проведен официальный скрининг украинского законодательства относительно финансовых и бюджетных положений (33 Раздел). Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
По ее словам, 90% доходов бюджета ЕС формируются за счет взносов стран-членов. После вступления Украина также будет делать такие отчисления, что будут состоять из:
→ таможенных платежей (75% собранных будет поступать в бюджет ЕС);
→ части НДС (0,3% от собранного налога, но не более половины валового национального дохода);
→ денежного взноса, пропорционального размеру ВНД;
→ сбора на непереработанную пластиковую упаковку (0,8 евро за килограмм).
В то же время Киев просит о переходном периоде для сбора на пластиковые отходы, ведь в Украине пока нет необходимого законодательства и инфраструктуры для учета мусора.
Кроме того, из-за высоких оборонных расходов и потребности в послевоенном восстановлении, Украина предложила временно отсрочить или уменьшить взносы, что формируются из НДС и рассчитываются в зависимости от ВНД.
Пидласа подчеркнула, что скрининг 33-го раздела должен выяснить, как Украина ведет статистику валового национального дохода, собирает НДС и таможенные платежи, а также насколько эффективно работают соответствующие системы.
Этот раздел является одним из завершающих этапов скрининга законодательства перед открытием переговорных кластеров. Завершение всего процесса запланировано на конец сентября.
Скрининг считается первым шагом в процессе переговоров о членстве в Евросоюзе.
- 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в Евросоюзе.
- В июне того же года Евросоюз предоставил Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023-го принял решение об открытии переговоров по вступлению Украины.
- Они начались в июне 2024 года.
Комментарии (0)