Украина просит уступок во взносах в бюджет ЕС во время переговоров о вступлении

При существующей системе распределения бюджета ЕС Украина будет получать больше денег из бюджета ЕС, чем платить в него

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Будущие взносы Украины в бюджет ЕС являются частью переговоров о вступлении, и в четверг совместно с Еврокомиссией был проведен официальный скрининг украинского законодательства относительно финансовых и бюджетных положений (33 Раздел). Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, 90% доходов бюджета ЕС формируются за счет взносов стран-членов. После вступления Украина также будет делать такие отчисления, что будут состоять из:

→ таможенных платежей (75% собранных будет поступать в бюджет ЕС);

→ части НДС (0,3% от собранного налога, но не более половины валового национального дохода);

→ денежного взноса, пропорционального размеру ВНД;

→ сбора на непереработанную пластиковую упаковку (0,8 евро за килограмм).

В то же время Киев просит о переходном периоде для сбора на пластиковые отходы, ведь в Украине пока нет необходимого законодательства и инфраструктуры для учета мусора.

Кроме того, из-за высоких оборонных расходов и потребности в послевоенном восстановлении, Украина предложила временно отсрочить или уменьшить взносы, что формируются из НДС и рассчитываются в зависимости от ВНД.

Пидласа подчеркнула, что скрининг 33-го раздела должен выяснить, как Украина ведет статистику валового национального дохода, собирает НДС и таможенные платежи, а также насколько эффективно работают соответствующие системы.

Этот раздел является одним из завершающих этапов скрининга законодательства перед открытием переговорных кластеров. Завершение всего процесса запланировано на конец сентября.

Скрининг считается первым шагом в процессе переговоров о членстве в Евросоюзе.