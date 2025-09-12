Україна просить поступок у внесках до бюджету ЄС під час переговорів про вступ
Майбутні внески України в бюджет ЄС є частиною переговорів про вступ, і в четвер спільно з Єврокомісією було проведено офіційний скринінг українського законодавства щодо фінансових і бюджетних положень (33 Розділ). Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
За її словами, 90% доходів бюджету ЄС формуються коштом внесків країн-членів. Після вступу Україна також робитиме такі відрахування, що складатимуться з:
→ митних платежів (75% зібраних надходитиме до бюджету ЄС);
→ частини ПДВ (0,3% від зібраного податку, але не більше ніж половини валового національного доходу);
→ грошового внеску, пропорційного до розміру ВНД;
→ збору на неперероблену пластикову упаковку (0,8 євро за кілограм).
Водночас Київ просить про перехідний період для збору на пластикові відходи, адже в Україні поки немає необхідного законодавства й інфраструктури для обліку сміття.
Окрім того, через високі оборонні витрати й потребу у повоєнному відновленні, Україна запропонувала тимчасово відтермінувати або зменшити внески, що формуються з ПДВ і розраховуються залежно від ВНД.
Підласа наголосила, що скринінг 33-го розділу має з’ясувати, як Україна веде статистику валового національного доходу, збирає ПДВ і митні платежі, а також наскільки ефективно працюють відповідні системи.
Цей розділ є одним із завершальних етапів скринінгу законодавства перед відкриттям переговорних кластерів. Завершення всього процесу заплановано на кінець вересня.
Скринінг вважається першим кроком у процесі перемовин про членство в Євросоюзі.
- 28 лютого 2022 року Україна подала заявку на членство в Євросоюзі.
- У червні того ж року Євросоюз надав Україні статус кандидата на вступ, а в грудні 2023-го ухвалив рішення про відкриття переговорів щодо вступу України.
- Вони розпочалися у червні 2024 року.
