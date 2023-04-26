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Украина рассчитывает получить от Италии еще 1 млрд евро экономической помощи — Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 16:46
Украина рассчитывает получить от Италии еще 1 млрд евро экономической помощи — Шмыгаль - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от экспортно-кредитного агентства Италии SACE поддержки в 1 млрд евро на восстановление экономики, инфраструктуры и на финансирование базовых гуманитарных и социальных потребностей украинцев.  

"Вдобавок к линии 500 млн евро агентство готово, по нашим данным, выделить еще 1 млрд евро, чтобы поддержать торгово-финансовые операции, в частности в сфере здравоохранения и инфраструктуры", — цитирует агентство Интерфакс-Украина главу украинского правительства с брифинга в Риме с премьер-министром Италии Джорджи Мелони.   

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По словам премьера, в 2023 году Украина нуждается в $14 млрд на быстрое восстановление. Соединенные Штаты выделяют на эти цели $2,3 млрд, Европейская комиссия – 1 млрд евро. 

Шмыгаль добавил, что итальянское финансовое учреждение развития SIMEST поддержит инвестиции итальянских компаний в восстановление Украины через инструменты экспортных кредитов, льготное кредитование и прямые инвестиции. 

Со своей стороны Мелони заявила, что правительство Италии будет поддерживать частный сектор и сотрудничество между предприятиями двух стран. 

"Сейчас инвестировать в Украину – это не риск, на мой взгляд, а одна из самых дальновидных инвестиций, которые можно сделать сегодня", – заявила премьер Италии. 

SACE предоставляет экспортным компаниям Италии финансирование, гарантии и страхование международных сделок, что помогает им защититься от рисков, связанных с неплатежеспособностью иностранных покупателей или другими проблемами в международной торговле. SACE также предлагает консультации и информационную поддержку для итальянских компаний, которые хотят начать экспортную деятельность. 
Роман Бриль
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