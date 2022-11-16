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Украина расторгла соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения

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16.11.2022, 16:36
Украина расторгла соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада в среду, 16 ноября, проголосовала за прекращение действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения. Расторжение договора поддержали 304 депутата, сообщил первый заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

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Целесообразность прекращения действия соглашения в пояснительной записке обосновывается необходимостью защиты национальных интересов и национальной безопасности "в связи с поддержкой Республикой Беларусь беспрецедентной, открытой, широкомасштабной вооруженной войны Российской Федерации против Украины".

Также указывается, что это позволит "ускорить свертывание экономических и финансовых связей с Республикой Беларусь".

После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения 15% вместо льготной – 10% на проценты.

Соглашение действовало с 1994 года.

Андрій Водяний
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