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Минфин разместил облигации на 3,1 млрд грн

28.07.2021, 10:05
Минфин разместил облигации на 3,1 млрд грн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство финансов 27 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 3,13 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 27 июля 2021 года, в государственный бюджет привлечены 3 126 563 963,08 грн (по курсу НБУ)", – говорится в сообщении.

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Министерство финансов предложило инвесторам пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций предложенных в долларах США составляет 1 год.

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 1,4 млрд гривен. Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ – 11,15%, 1,5-летних – 11,30%, 2-летних – 12,09%, 3-летних – 12,27%, а 6-летних – 12,75% .

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $ 65,2 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в долларах США составила 3,70%.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 3, 1 млрд грн.

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Наталия Софиенко
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