Украина разрывает соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения
Кабинет Министров одобрил проект закона о прекращении действия соглашения между Украиной и Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращению уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Об этом сообщается на правительственном портале.
Цель законопроекта – ускорение сворачивания экономических и финансовых связей с Беларусью как государством-союзником страны-агрессора в полномасштабной войне против Украины, объясняют в Кабмине.
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Принятие закона не допустит пополнения бюджета Беларуси через предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов РБ, осуществляющих деятельность в Украине.
После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным в Украине, будет применена общая ставка налогообложения, составляющая 15%, вместо льготной ставки в 10%.
Разрыв соглашения предотвратит потери бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины.
Также Украина освобождается от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Беларусью по налоговым вопросам.
Соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Беларусью было заключено в 1993 году и ратифицированного Верховной Радой в 1994 году.
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