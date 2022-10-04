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Украина разрывает соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 20:08
Украина разрывает соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров одобрил проект закона о прекращении действия соглашения между Украиной и Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращению уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество. Об этом сообщается на правительственном портале.    

Цель законопроекта – ускорение сворачивания экономических и финансовых связей с Беларусью как государством-союзником страны-агрессора в полномасштабной войне против Украины, объясняют в Кабмине. 

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Принятие закона не допустит пополнения бюджета Беларуси через предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов РБ, осуществляющих деятельность в Украине.  

После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным в Украине, будет применена общая ставка налогообложения, составляющая 15%, вместо льготной ставки в 10%. 

Разрыв соглашения предотвратит потери бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины. 

Также Украина освобождается от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Беларусью по налоговым вопросам. 

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Беларусью было заключено в 1993 году и ратифицированного Верховной Радой в 1994 году. 

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Роман Бриль
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двойное налогообложение беларусь налоги страна-агрессор
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