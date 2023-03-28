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Украина разрывает соглашение с Сирией об экономическом сотрудничестве

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28.03.2023, 18:35
Украина разрывает соглашение с Сирией об экономическом сотрудничестве - Фото
Фото: ЕРА

Кабинет Министров одобрил законопроект о прекращении действия межправительственного соглашения между Украиной и Сирией о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. 

Действие соглашения будет прекращено после одобрения Верховной Радой. 

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Соглашение между Украиной и Сирией было подписано в апреле 2002 года и ратифицировано Верховной Радой в феврале 2003 года.

Соглашение предусматривало, в частности, передачу технологий и ноу-хау, создание совместных предприятий, обеспечение технической помощи для инвестиционных проектов. Также документ обеспечивал режим наибольшего содействия в отношении таможенных пошлин, налогов и других сборов, применяемых к импорту и экспорту. 

"Украина прекращает любые отношения не только с государством-агрессором, но и с сателлитами России. Очевидно, что мы должны пересмотреть и прекратить действие межгосударственных документов, касающихся, в частности, вопросов экономических взаимоотношений с Сирией", — заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко

Она напомнила, что ответом на поддержку режимом Асада российской агрессии, признание им так называемой "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины стал разрыв дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой.  

В середине марта президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Башара Асада и других сирийских чиновников.   

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Роман Бриль
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