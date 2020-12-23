Украина сэкономила 43 млрд грн за год через ProZorro

В 2020 году на электронных торгах ProZorro Украина сэкономила 43,5 млрд грн. Это на 43% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба ProZorro.

Больше всего на тендерах сэкономили Оператор ГТС Украины (5 млрд грн), Министерство здравоохранения (1 млрд грн) и ГК "Укроборонпром" (600 млн грн). При этом ожидаемая стоимость всех закупок выросла на 19% (с 698 млрд грн до 830 млрд грн).

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Такие показатели в ProZorro связывают с вступлением в силу в апреле обновленного Закона "О публичных закупках".

1,7 млрд грн удалось сэкономить благодаря снижению порога обязательных закупок. Еще 800 млн сэкономили благодаря праву победителей тендера исправлять ошибки в тендерном предложении, заявил глава ProZorro Василий Задворный.

ГП "ProZorro.Продажи" 2020 года принесло в бюджеты разных уровней 11 млрд грн.

"Этот год был достаточно продуктивен. Организаторам аукционов удалось реализовать имущества на 11 млрд грн. Очень хорошие результаты показала приватизация, которая в этом году принесла 3,6 млрд грн. Рынок банкротства просто взлетел и принес 1,3 млрд грн. Аренда сгенерировала примерно 240 млн грн, продажа необработанной древесины – 577 млн ​​грн", – заявил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

Еще 787 млн грн принесли продажи лицензий на право пользования недрами.

ГП "Прозорро" и ГП "Прозорро.Продажи"" – два разных предприятия. Первое проводит тендеры на закупку товаров и услуг государственными учреждениями. Второе – продает на электронных аукционах государственное и коммунальное имущество.

За четыре года существования Prozorro было сэкономлено 150 млрд грн, отметили в ProZorro.

22 сентября в ProZorro.Продажи заявили, что вся необработанная древесина будет продаваться через систему ProZorro.

21 декабря в организации StateWatch заявили, что в 2020 году было сорвано 40% тендеров Минобороны.

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Александр Мясищев

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