UA

Украина сэкономила 43 млрд грн за год через ProZorro

23.12.2020, 08:43
Украина сэкономила 43 млрд грн за год через ProZorro - Фото
Иллюстративное фото аукциона (Фото: depositphotos.com)

В 2020 году на электронных торгах ProZorro Украина сэкономила 43,5 млрд грн. Это на 43% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба ProZorro.

Больше всего на тендерах сэкономили Оператор ГТС Украины (5 млрд грн), Министерство здравоохранения (1 млрд грн) и ГК "Укроборонпром" (600 млн грн). При этом ожидаемая стоимость всех закупок выросла на 19% (с 698 млрд грн до 830 млрд грн).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Такие показатели в ProZorro связывают с вступлением в силу в апреле обновленного Закона "О публичных закупках".

1,7 млрд грн удалось сэкономить благодаря снижению порога обязательных закупок. Еще 800 млн сэкономили благодаря праву победителей тендера исправлять ошибки в тендерном предложении, заявил глава ProZorro Василий Задворный.

ГП "ProZorro.Продажи" 2020 года принесло в бюджеты разных уровней 11 млрд грн.

"Этот год был достаточно продуктивен. Организаторам аукционов удалось реализовать имущества на 11 млрд грн. Очень хорошие результаты показала приватизация, которая в этом году принесла 3,6 млрд грн. Рынок банкротства просто взлетел и принес 1,3 млрд грн. Аренда сгенерировала примерно 240 млн грн, продажа необработанной древесины – 577 млн ​​грн", – заявил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

Еще 787 млн грн принесли продажи лицензий на право пользования недрами.

ГП "Прозорро" и ГП "Прозорро.Продажи"" – два разных предприятия. Первое проводит тендеры на закупку товаров и услуг государственными учреждениями. Второе – продает на электронных аукционах государственное и коммунальное имущество.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
ПРОЗОРРО аукцион тендер prozorro

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Отдельный мир. Как устроена украинская дипломатия

LIGA радників"Отдельный мир. Как устроена украинская дипломатия
 