Украина сможет обмениваться финансовой информацией с США и миром

В рамках имплементации соглашения FATCA, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроекты № 2102 и № 2103.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, эти документы вносят изменения в Законы "О банках и банковской деятельности" (в части порядка раскрытия банковской тайны), "О депозитарной системе Украины" ( в части доступа к информации в системе депозитарного учета), а также в Налоговый кодекс.

После подписания законопроектов президентом, налоговая служба США сможет в автоматическом режиме получать данные о американских налогоплательщиках от Государственной налоговой службы Украины.

Сейчас соглашение FATCA предусматривает только односторонний обмен информацией. Однако в будущем возможно принятие модели взаимной передачи данных.

"Украина уверенными шагами идет с международными стандартами обмена финансовой информацией и в ближайшее время планирует присоединиться к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Multilateral CompetentAuthority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information).

В конце октября Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о FATCA.

Закон США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA) действует с 1 июля 2014 года. Его цель - помешать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории других государств. Этот закон обязывает иностранные банки и другие финучреждения предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах, в налоговую службу США - IRS. Речь идет о номерах счетов, оборотах по счетам и остатках на них.