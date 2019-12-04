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Украина сможет обмениваться финансовой информацией с США и миром

Украина сможет обмениваться финансовой информацией с США и миром
04.12.2019, 08:29

Верховная Рада приняла два закона в рамках соглашение FATCA

В рамках имплементации соглашения FATCA, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроекты № 2102 и № 2103. 

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, эти документы вносят изменения в Законы "О банках и банковской деятельности" (в части порядка раскрытия банковской тайны), "О депозитарной системе Украины" ( в части доступа к информации в системе депозитарного учета), а также в Налоговый кодекс.

После подписания законопроектов президентом, налоговая служба США сможет в автоматическом режиме получать данные о американских налогоплательщиках от Государственной налоговой службы Украины. 

Сейчас соглашение FATCA предусматривает только односторонний обмен информацией. Однако в будущем возможно принятие модели взаимной передачи данных. 

"Украина уверенными шагами идет с международными стандартами обмена финансовой информацией и в ближайшее время планирует присоединиться к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Multilateral CompetentAuthority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information).

Закон США "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA) действует с 1 июля 2014 года. Его цель - помешать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории других государств. Этот закон обязывает иностранные банки и другие финучреждения предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах, в налоговую службу США - IRS. Речь идет о номерах счетов, оборотах по счетам и остатках на них.

 

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