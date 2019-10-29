Уклонение от налогов. Рада поддержала законопроект о FATCA

Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №0001 о ратификации соглашения между Украиной и США о FATCA.
За ратификацию проголосовали 310 народных депутатов.
Межправительственное соглашение о применении американского закона "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA) было подписано в феврале 2017-го в Киеве.
Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и законы "О банках и банковской деятельности" и "О депозитарной системе Украины".
Они позволят обмениваться информацией не только в рамках Соглашения по FATCA, но и по другим международным договорам, включая стандарт отчетности CRS (Common Reporting Standard. - Ред.).
В Министерстве финансов Украины поясняли, что пока обмен информацией будет осуществляться в одностороннем порядке - от Украины к США, но после дополнительных консультаций со Штатами может быть введен двусторонний обмен.