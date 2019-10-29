Уклонение от налогов. Рада поддержала законопроект о FATCA

Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №0001 о ратификации соглашения между Украиной и США о FATCA.

За ратификацию проголосовали 310 народных депутатов.

Межправительственное соглашение о применении американского закона "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA) было подписано в феврале 2017-го в Киеве.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и законы "О банках и банковской деятельности" и "О депозитарной системе Украины".

Они позволят обмениваться информацией не только в рамках Соглашения по FATCA, но и по другим международным договорам, включая стандарт отчетности CRS (Common Reporting Standard. - Ред.).

В Министерстве финансов Украины поясняли, что пока обмен информацией будет осуществляться в одностороннем порядке - от Украины к США, но после дополнительных консультаций со Штатами может быть введен двусторонний обмен.

Законопроект о FATCA был утвержден Кабинетом министров в сентябре. Минфин также направил в парламент пять антиофшорных законопроектов.

Закон США "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA) действует с 1 июля 2014 года. Его цель - помешать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории других государств. Этот закон обязывает иностранные банки и другие финучреждения предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах, в налоговую службу США - IRS. Речь идет о номерах счетов, оборотах по счетам и остатках на них.