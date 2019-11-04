Украина собирается привлечь больше эстонских инвестиций

Украина планирует усилить экономическое сотрудничество с Эстонией и привлечь больше инвестиций. Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в кулуарах Министерства иностранных дел Эстонии, где проходило мероприятие в рамках программы "Стойкая Украина", передает корреспондент LIGA.net.

"Мы собираемся усилить экономическое сотрудничество и привлечь как можно больше инвестиций. Недавно была открыта Торговая палата Украины в Эстонии, которая способствует контактам между компаниями двух стран. Это уже большое достижение. Прежде всего, это платформа для обмена информацией касательно изменений в законодательстве, поиска партнеров, помощи эстонскому бизнесу в Украине", - сказала она.

По словам Марьяны Бецы, наибольший объем эстонских инвестиций поступает в украинскую промышленность - 70% от общего объема, оптовую и розничную торговлю - 13%, операции с недвижимым имуществом - 8%.

Украина же инвестирует в такие отрасли эстонской экономики, как сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Посол также сообщила, что в октябре крупная украинская IT-компания Eleks открыла свое представительство в Таллине.

"Конечно, для привлечения больших инвестиций, должен быть соответствующий инвестиционный климат, и над этим еще нужно работать, чтобы гарантировать защиту вложений иностранцев", - отметила она.

Программа "Стойка Украина" реализуется Международным Центром Обороны и Безопасности (ICDS) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Эстонской Республики. Команда проводит исследования информационной, коммуникационной и кибербезопасности в юго-восточной Украине, а также организовывает учебные семинары для журналистов и представителей гражданского общества.

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