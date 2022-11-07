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Украина сократила экспорт до $3,8 млрд в октябре. Импорт вырос на 2% – Минэкономики

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 19:50
Украина сократила экспорт до $3,8 млрд в октябре. Импорт вырос на 2% – Минэкономики - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина экспортировала товаров на $3,8 млрд в октябре, что на 8,2% меньше, чем в предыдущем месяце. Данные опубликовал замминистра экономики Тарас Качка.     

В физическом объеме Украина экспортировала 9,2 млн тонн товаров, что на 4,2% меньше показателя сентября. 

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Наибольшее падение объемов экспорта зафиксировано в горно-металлургический комплексе. Экспорт руды сократился на 286 000 тонн по сравнению с сентябрем (-21%). Для руды – это самый низкий показатель с начала года. Чугуна экспортировали на 127 000 тонн меньше, чем в сентябре (-63%).   

Среди зерновых в октябре увеличился объем экспортируемой пшеницы до 1,96 млн тонн (+9,7%), кукурузы – до 2,2 млн тонн (+2,7%). Из-за сбора урожая уменьшился экспорт рапса – 669 000 тонн, что на 23% меньше, чем в сентябре. 

Экспорт семян подсолнечника увеличился до 308 000 тонн со 180 000 тонн в сентябре. Экспорт подсолнечного масла уменьшился на 10,3% до 454 000 тонн. Несмотря на падение в объемах подсолнечное масло осталось лидером по выручке – $502 млн, что на 14,9% меньше, чем в сентябре. При этом Индия купила 25% всего объема подсолнечного масла в октябре. 

Украина экспортировал товаров в Евросоюз на $2,5 млрд в сентябре. Из них в Польшу на $560 млн, Румынию – $412 млн, Германию – $233 млн, Венгрию – $187 млн и Испанию – $186 млн. 

Импорт в Украину вырос на 2,6% до $4,6 млрд, хотя объемы и незначительно уменьшились на 3,1% до 2,01 млн тонн по отношению к сентябрю. 25% объема импорта и 16% его стоимости приходится на нефтепродукты. 

По результатам 10 месяцев общий торговый оборот Украины составил $80,3 млрд, из которых $36,9 млрд приходится на экспорт и $43,4 млрд на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года это соответственно сокращение экспорта на 32,3% и импорта на 23,9%. 

Украина сократила экспорт до $3,8 млрд в октябре. Импорт вырос на 2% – Минэкономики

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Роман Бриль
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Тарас Качка импорт экспорт товаров внешняя торговля
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