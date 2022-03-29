Украина станет полноправным членом единого рынка Евросоюза – Подоляк

Возможный договор, который должен завершить полномасштабную войну России против Украины, будет включать гарантии для Украины обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена.

Об этом сообщил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк по итогам раунда переговоров с российскими оккупантами в Турции.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Дополнительно, Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена. Что чрезвычайно важно – и в части финансирования объемных программ модернизации экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС", – сказал Подоляк.

29 марта в Стамбуле прошел раунд переговоров Украины и России.

Блинкен призвал не верить в "мирные" намерения россиян на переговорах.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.