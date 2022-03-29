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Украина станет полноправным членом единого рынка Евросоюза – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 20:12
Украина станет полноправным членом единого рынка Евросоюза – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Возможный договор, который должен завершить полномасштабную войну России против Украины, будет включать гарантии для Украины обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена. 

Об этом сообщил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк по итогам раунда переговоров с российскими оккупантами в Турции. 

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"Дополнительно, Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена. Что чрезвычайно важно – и в части финансирования объемных программ модернизации экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС", – сказал Подоляк. 

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Роман Брыль
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