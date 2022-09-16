Украина увеличит финансирование сектора обороны до беспрецедентных 17,8% ВВП

Украина увеличит финансирование сектора обороны в 2023 году до беспрецедентных 17,8% ВВП, сообщил Совет нацбезопасности и обороны. Объем расходов составит не менее 1 141 108,1 млн грн, говорится в решении СНБО, которое 15 сентября утвердил президент Владимир Зеленский.

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Для сравнения, в бюджет 2022 до войны закладывали расходы на безопасность и оборону в объеме 5,95% от ВВП. В 2021 году этот показатель составлял 5,92%, а в 2020 году – 5,45% от ВВП.

Доходы госбюджета на 2023 год запланированы в размере 1,28 трлн грн, то есть почти все деньги Украины в следующем году пойдут исключительно на силы обороны.

Обеспечение расходов на финансирование обороны будет приоритетом работы власти, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Впереди еще много очень тяжелой и сложной работы по деоккупации наших территорий. Нам нужно оружие, наши военные должны быть обеспечены всем необходимым в первую очередь", – сказал он.

8 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что расходы на оборону в 2023 году превысят триллион гривен.

Базовый прогноз правительства предусматривает продолжение войны и сохранение военного положения в течение всего 2023 года, в связи с чем в бюджет даже не закладывают деньги на проведение очередных выборов в Верховную Раду.

Андрій Водяний

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