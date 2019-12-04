Украина впервые разместила ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%

Министерству финансов Украины впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%.

Как сообщает пресс-служба Минфина, средневзвешенная доходность 1, 2-летних ОВГЗ номинированных в долларах США, по итогам аукциона 3 декабря составила 3,88% (снижена на 362 базисных пунктов). Средневзвешенная доходность двухлетних бумаг, по сравнению с предыдущим аукционом практически не изменилась и составила 4,08%.

Кроме того Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне ОВГЗ со сроком обращения три месяца, три года. Стоимость заимствований в национальной валюте также продолжила падать. Средневзвешенная доходность 3-месячных государственных облигаций составила 13,06% (снижение на 89 бп), а 3-летних - 12,38% (снижение на 69 бп).

В целом, по итогам аукциона для финансирования госбюджета было привлечено 4,65 млрд млн грн (3-месячные ОВГЗ - 55,4 млн, 3-летние ОВГЗ - 3,3 млрд грн; 1, 2-летние ОВГЗ номинированные в долларах США - 18,8 млн грн, 2-летние ОВГЗ номинированные в долларах США - 35 млн грн.)