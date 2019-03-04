Украина выплатила по евробондам $444,4 млн

Министерство финансов Украины 1 марта погасило седьмой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минфина общая сумма выплаты составила $444,4 млн.

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Эти еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, Укравтодора и госпредприятия Конструкторское бюро Южное им. Янгеля (Днепр).

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Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

До сих пор Минфин погасил шесть купонов: сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвертого - $505,429 млн, пятого – $444,4 млн, шестого $444 млн.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Министерство финансов выделило на погашение и обслуживание государственного долга 417 млрд грн ($15 млрд). Из них, 238 млрд грн - на внутренний долг и около 179 млрд грн - на внешний.