Украина выплатила проценты по самым долгосрочным евробондам

Министерство финансов погасило 25 марта $110,6 млн процентов по пятнадцатилетним облигациям внешнего госзайма (еврооблигациям) со сроком обращения до 2032 года, пишет Интерфакс-Украина.

Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых. $1,68 млрд из них были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019-2020 годах.

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Выплаты по этим еврооблигациям происходят раз в полгода - 25 марта и 25 сентября. Их погашение осуществляется равными частями в размере 25% основной суммы два раза в 2031 году и два - в 2032-м.

Ранее Минфин сообщил о доразмещении еврооблигаций на $350 млн со сроком погашения до ноября 2028 года и купоном 9,75%. В результате общий номинальный объем выпуска вырос до $1,6 млрд. The Wall Street Journal писал, что все доразмещенные Минфином еврооблигации выкупил американский банк JPMorgan за две недели до президентских выборов.

В октябре 2018 года Украина закрыла "книгу заявок" по двум выпускам еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд: выпуск 5-летних еврооблигаций на $750 млн и 10-летних - на $1,25 млрд.