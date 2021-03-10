Украина за французский кредит купит у Франции 20 военных катеров

Кабинет министров разрешил министерству финансов заключить кредитные договора с правительством Франции на финансирование закупки 20 катеров морской обороны и охраны морских границ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Общая сумма кредита – 116 млн евро. Из них – 76 млн евро предоставит французское экспортное агентство Bpifrance Assurance Export. Еще 40 млн евро – прямой кредит Казначейства Франции.

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Французские кредиты покроют 85% стоимости контракта. Производитель катеров – французская компания OCEA.

Кредиты выдаются сроком на 10 лет. Процентная ставка по казначейскому кредиту – 0,38% годовых, по кредиту экспортного агентства – 1,4%.

Закупка катеров проводится согласно рамочного соглашения между правительствами Украины и Франции о финансовой поддержке укрепления морской безопасности и обороны Украины.

2 января 2021 года командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что в течение первого полугодия 2021 года в Украину доставят из США три патрульных катера класса Island, а до конца 2022 года ВМС получат первую партию катеров Mark VI.

18 февраля, представители погранслужбы Украины и французской компании OCEA подписали прием корпуса первого катера FPB 98 MKI для морской охраны: фото, видео.

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Роман Брыль

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