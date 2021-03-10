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Украина за французский кредит купит у Франции 20 военных катеров

10.03.2021, 14:58
Украина за французский кредит купит у Франции 20 военных катеров - Фото
Иллюстративное фото: ВМС ВСУ/Facebook

Кабинет министров разрешил министерству финансов заключить кредитные договора с правительством Франции на финансирование закупки 20 катеров морской обороны и охраны морских границ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.   

Общая сумма кредита – 116 млн евро. Из них – 76 млн евро предоставит французское экспортное агентство Bpifrance Assurance Export. Еще 40 млн евро – прямой кредит Казначейства Франции.

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Французские кредиты покроют 85% стоимости контракта. Производитель катеров – французская компания OCEA.

Кредиты выдаются сроком на 10 лет. Процентная ставка по казначейскому кредиту – 0,38% годовых, по кредиту экспортного агентства – 1,4%.

Закупка катеров проводится согласно рамочного соглашения между правительствами Украины и Франции о финансовой поддержке укрепления морской безопасности и обороны Украины.  

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Роман Брыль
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Минфин патрульные катера OCEA FPB 98
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