UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина за сутки получила рекордный объем гуманитарной помощи

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 15:01
Украина за сутки получила рекордный объем гуманитарной помощи - Фото
Фото: ДМС/Facebook

Украина за минувшие сутки, 24 марта, получила рекордный объем гуманитарной помощи – более 10 000 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.   

Общий объем ввезенной и оформленной таможенниками в течение 24 марта помощи – почти 10 300 тонн, в том числе 274 транспортных средства и 3 500 тонн дизельного горючего, уточняют в Гостаможне. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

За все время полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины оформлено уже 138 000 тонн гуманитарной помощи и более 3000 транспортных средств. 

"Благодаря поддержке стран-партнеров, волонтеров, общественных организаций украинцы каждый день получают тысячи тонн самого необходимого. Защитникам направляются лекарственные средства, товары военного назначения, генераторы, дизельное горючее, транспортные средства и т.д.", – говорится в сообщении. 

В Гостаможне напоминают, что правительство приняло ряд упрощений, чтобы процедура таможенного оформления гуманитарной помощи была максимально быстрой и эффективной. Следовательно, помощь, которая направляется из-за границы, в кратчайшие сроки попадает военным, внутренне перемещенным лицам и другим гражданам, нуждающимся в этом. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарная помощь волонтеры Гостаможня помощь армии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 