Украина за сутки получила рекордный объем гуманитарной помощи

Украина за минувшие сутки, 24 марта, получила рекордный объем гуманитарной помощи – более 10 000 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Общий объем ввезенной и оформленной таможенниками в течение 24 марта помощи – почти 10 300 тонн, в том числе 274 транспортных средства и 3 500 тонн дизельного горючего, уточняют в Гостаможне.

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За все время полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины оформлено уже 138 000 тонн гуманитарной помощи и более 3000 транспортных средств.

"Благодаря поддержке стран-партнеров, волонтеров, общественных организаций украинцы каждый день получают тысячи тонн самого необходимого. Защитникам направляются лекарственные средства, товары военного назначения, генераторы, дизельное горючее, транспортные средства и т.д.", – говорится в сообщении.

В Гостаможне напоминают, что правительство приняло ряд упрощений, чтобы процедура таможенного оформления гуманитарной помощи была максимально быстрой и эффективной. Следовательно, помощь, которая направляется из-за границы, в кратчайшие сроки попадает военным, внутренне перемещенным лицам и другим гражданам, нуждающимся в этом.

18 марта Минсоцполитики начало распределять через супермаркеты Сильпо бесплатные продукты питания.

23 марта президент Владимир Зеленский объявил о запуске сайта для гуманитарной помощи Украине.

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Роман Брыль

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