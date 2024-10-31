Украине удалось выполнить годовой план поступлений от приватизации: это большая редкость
Фонд государственного имущества в 2024 году досрочно выполнил годовой план поступлений от приватизации после того, как победитель аукциона уплатил 3 млрд грн с НДС за гостиницу "Украина" в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
"Благодаря приватизации с начала года в госбюджет поступило в общей сложности 5,7 млрд грн. Это уже превышает запланированные на 2024 год поступления на 1,7 млрд грн", — указала вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко.
Выполнение плана по приватизации – большая редкость для Украины.
За последние десять лет это удалось только один раз – в 2020 году. До начала пандемии коронавируса от продажи госимущества рассчитывали получить 12 млрд грн дохода, но затем план скорректировали до 0,5 млрд. В итоге в 2020 году в бюджет поступило 2,2 млрд от приватизации: 18,7% от доковидного плана или 449,6% от измененного.
- В ближайшее время государство должно получить еще более 4 млрд грн от победителя аукциона по приватизации ОГХК.