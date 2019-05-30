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30.05.2019, 12:58

Украинские банки изменят правила выдачи наличных

Украинские банки изменят правила выдачи наличных

НБУ изменил правила введения кассовых операций для украинских банков

С 3 июня вступает в силу постановление Национального банка Украины, которым меняются правила введения кассовых операций для украинских банков, сообщает ЛІГА:ЗАКОН.Бизнес.

По новым правилам, банки при выдаче налички могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых проводится наличных расчет.

"Следует обратить внимание, что банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход. То есть сначала проводится оценка риска клиента, основанная на анализе определенных критериев, а потом уже банки могут принимать соответствующие меры надзора", - добавили юристы.

Банки могут потребовать следующие документы:

  • закупочный акт;
  • закупочная ведомость;
  • налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
  • договор поставки;
  • договор транспортировки;
  • договор хранения;
  • другие отчетные документы.

Усиление надзора юристы связывают с выявлением НБУ многочисленных фактов рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.

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Теги: получение налички, снятие налички
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