Украинские банки изменят правила выдачи наличных

С 3 июня вступает в силу постановление Национального банка Украины, которым меняются правила введения кассовых операций для украинских банков, сообщает ЛІГА:ЗАКОН.Бизнес.

По новым правилам, банки при выдаче налички могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых проводится наличных расчет.

"Следует обратить внимание, что банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход. То есть сначала проводится оценка риска клиента, основанная на анализе определенных критериев, а потом уже банки могут принимать соответствующие меры надзора", - добавили юристы.

Банки могут потребовать следующие документы:

закупочный акт;

закупочная ведомость;

налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;

договор поставки;

договор транспортировки;

договор хранения;

другие отчетные документы.

Усиление надзора юристы связывают с выявлением НБУ многочисленных фактов рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.