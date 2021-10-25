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Украинцам по-новому будут начислять штрафы

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 09:36
Украинцам по-новому будут начислять штрафы - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство социальной политики инициирует изменения в методике определения размеров штрафов для граждан. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала Дом.

По ее словам, изменения предусматривают, что размеры штрафов теперь не будут привязаны к прожиточному минимуму.

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Лазебная отметила, что размер прожиточного минимума должен быть больше, поэтому решили изменить методологию определения размера штрафов, чтобы людям не пришлось платить слишком много.

"Мы анализировали 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений: только пенсия и минимальная зарплата. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", — пояснила Лазебная.

По словам министра, при участии экспертов был разработан комплекс изменений в законодательство, чтобы внести эти запланированные изменения. Сейчас соответствующие законопроекты находятся в парламенте.

"Вышло 4 законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее – о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", — добавила она.

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Наталия Софиенко
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штрафы Марина Лазебная
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