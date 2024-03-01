Украинцам предложат 12 000 льготных ипотечных кредитов по єОселя в 2024 году
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в планах на текущий год выдать около 12 000 льготных ипотечных кредитов в 2024 году по государственной программе єОселя.
"Сегодня правительство утвердило порядок использования средств для "Укрфинжилья" и соответственно программы єОселя на 2024 год. Выделяем на это около 1,5 млрд грн", — сказал премьер на заседании правительства.
По его словам, уже 7600 украинских семей воспользовались этой программой. Большинство – это военнослужащие и работники силовых ведомств.
По єОселя выдано кредитов на 8,85 млрд грн в 2023 году, что только на 0,06 млрд грн меньше, чем сумма выданных украинскими банками ипотек в довоенном 2021 году, когда был зафиксирован рекордный объем кредитов на покупку жилья.
С начала работы єОселя объем выданных кредитов превысил 10 млрд грн.
Чтобы получить кредит на жилье по программе єОселя, необходимо подать заявление в приложении Дия. После обработки заявления придет уведомление от выбранного банка о предварительном решении по выдаче кредита.
- 30 января 2024 года вступили в силу изменения в программу єОселя: можно брать кредиты на дома, дуплексы и таунхаусы. Первый кредит на частный дом выдали уже 12 февраля.
- 22 февраля Верховная Рада разрешила сочетать жилищный сертификат єВідновлення с ипотекой по єОселя.