Украинцам предложат 12 000 льготных ипотечных кредитов по єОселя в 2024 году

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в планах на текущий год выдать около 12 000 льготных ипотечных кредитов в 2024 году по государственной программе єОселя.

"Сегодня правительство утвердило порядок использования средств для "Укрфинжилья" и соответственно программы єОселя на 2024 год. Выделяем на это около 1,5 млрд грн", — сказал премьер на заседании правительства.

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По его словам, уже 7600 украинских семей воспользовались этой программой. Большинство – это военнослужащие и работники силовых ведомств.

По єОселя выдано кредитов на 8,85 млрд грн в 2023 году, что только на 0,06 млрд грн меньше, чем сумма выданных украинскими банками ипотек в довоенном 2021 году, когда был зафиксирован рекордный объем кредитов на покупку жилья.

С начала работы єОселя объем выданных кредитов превысил 10 млрд грн.

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Чтобы получить кредит на жилье по программе єОселя, необходимо подать заявление в приложении Дия. После обработки заявления придет уведомление от выбранного банка о предварительном решении по выдаче кредита.

Справка Программа єОселя стартовала в октябре 2022 года. Реализуют программу Минэкономики совместно с Минцифры и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank. Воспользоваться программой доступного кредитования теперь могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%. Программа єОселя стартовала в октябре 2022 года. Реализуют программу Минэкономики совместно с Минцифры и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank. Воспользоваться программой доступного кредитования теперь могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий – участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан – ставка ипотеки составляет 7%.

30 января 2024 года вступили в силу изменения в программу єОселя: можно брать кредиты на дома, дуплексы и таунхаусы. Первый кредит на частный дом выдали уже 12 февраля.

22 февраля Верховная Рада разрешила сочетать жилищный сертификат єВідновлення с ипотекой по єОселя.

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