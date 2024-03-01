Українцям запропонують 12 000 пільгових іпотечних кредитів за єОселя у 2024 році
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у планах на поточний рік видати близько 12 000 пільгових іпотечних кредитів у 2024 році за державною програмою є Оселя.
"Сьогодні уряд затвердив порядок використання коштів для "Укрфінжитла" і відповідно програми єОселя на 2024 рік. Виділяємо на це близько 1,5 млрд грн", – сказав прем'єр на засіданні уряду.
За його словами, вже 7600 українських сімей скористалися цією програмою. Більшість – це військовослужбовці та працівники силових відомств.
За єОселя видано кредитів на 8,85 млрд грн у 2023 році, що лише на 0,06 млрд грн менше, ніж сума виданих українськими банками іпотек у довоєнному 2021 році, коли було зафіксовано рекордний обсяг кредитів на купівлю житла.
З початку роботи єОселя обсяг виданих кредитів перевищив 10 млрд грн.
Щоб отримати кредит на житло за програмою єОселя, необхідно подати заяву в застосунку Дія. Після обробки заяви прийде повідомлення від обраного банку про попереднє рішення щодо видачі кредиту.
- 30 січня 2024 року набрали чинності зміни в програму єОселя: можна брати кредити на будинки, дуплекси та таунхауси. Перший кредит на приватну оселю видали вже 12 лютого.
- 22 лютого Верховна Рада дозволила поєднувати житловий сертифікат єВідновлення з іпотекою за єОселя.