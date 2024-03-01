Українцям запропонують 12 000 пільгових іпотечних кредитів за єОселя у 2024 році

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у планах на поточний рік видати близько 12 000 пільгових іпотечних кредитів у 2024 році за державною програмою є Оселя.

"Сьогодні уряд затвердив порядок використання коштів для "Укрфінжитла" і відповідно програми єОселя на 2024 рік. Виділяємо на це близько 1,5 млрд грн", – сказав прем'єр на засіданні уряду.

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За його словами, вже 7600 українських сімей скористалися цією програмою. Більшість – це військовослужбовці та працівники силових відомств.

За єОселя видано кредитів на 8,85 млрд грн у 2023 році, що лише на 0,06 млрд грн менше, ніж сума виданих українськими банками іпотек у довоєнному 2021 році, коли було зафіксовано рекордний обсяг кредитів на купівлю житла.

З початку роботи єОселя обсяг виданих кредитів перевищив 10 млрд грн.

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Щоб отримати кредит на житло за програмою єОселя, необхідно подати заяву в застосунку Дія. Після обробки заяви прийде повідомлення від обраного банку про попереднє рішення щодо видачі кредиту.

Довідка Програма єОселя стартувала у жовтні 2022 року. Реалізують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами є: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank. Скористатися програмою доступного кредитування тепер можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або бажають покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, учителів, медиків та вчених пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%. Програма єОселя стартувала у жовтні 2022 року. Реалізують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами є: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank. Скористатися програмою доступного кредитування тепер можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або бажають покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, учителів, медиків та вчених пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

30 січня 2024 року набрали чинності зміни в програму єОселя: можна брати кредити на будинки, дуплекси та таунхауси. Перший кредит на приватну оселю видали вже 12 лютого.

22 лютого Верховна Рада дозволила поєднувати житловий сертифікат єВідновлення з іпотекою за єОселя.

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