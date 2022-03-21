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Украинцы гарантировано будут получать денежную помощь по безработице – Минэкономики

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 13:03
Украинцы гарантировано будут получать денежную помощь по безработице – Минэкономики - Фото
Фото: пресс-служба ГЦЗ

Украинцы будут продолжать получать пособие по безработице несмотря на военное положение. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики со ссылкой на постановление Кабмина о порядке регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны.  

Согласно документу, граждане могут написать заявление о предоставлении статуса безработного, назначении помощи или прекращении регистрации с помощью портала или мобильного приложения "Дія" и электронных сервисов Государственной службы занятости. 

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Пособие по безработице будет выплачиваться после регистрации через портал или приложение "Дія"" или электронные сервисы службы занятости.  

В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование помощи, перечисление средств будет осуществляться через Ощадбанк на банковский счет заявителя или путем перевода через международную платежную систему My Transfer. 

Постановление Кабмина также предусматривает прекращение регистрации безработного в центре занятости в случае его отказа от выполнения общественно полезных работ. Поэтому не трудоустроенные украинцы, получающие государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления. 

"Война спровоцировала волну безработицы, усилившуюся массовым перемещением людей в западные регионы государства. Одна из приоритетных задач – обеспечение работой всех, кто хочет работать. Для этого центры занятости в тылу переводятся в режим усиленной работы, чтобы проработать обращения людей и предложить им приемлемые варианты трудоустройства", – отметил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра. 

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Роман Брыль
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