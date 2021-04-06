Украинцы избавляются от долларов. Продали наличной валюты в марте на рекордную сумму

Население продало $1,71 млрд наличной валюты в марте, что является самым высоким показателем за последние 12 месяцев. Данные приводит Национальный банк Украины.

Рост продажи наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем.

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Предыдущий пик продажи пришелся на декабрь 2020 года, когда население продало наличной валюты на $1,62 млрд.

В марте украинцы купили наличной валюты на $1,45 млрд (рост на 9% по сравнению с февралем). Пик покупки наличной валюты за последние 12 месяцев также пришлемся на декабрь 2020 года – $1,7 млрд.

Объем продаж безналичной валюты населением в марте составил $367 млн, покупки – $297 млн.

В декабре 2020 года впервые с начала года в течение одного месяца население купило больше иностранной валюты, чем продало.

В феврале 2021 года украинцы купили у банков наличной и безналичной валюты на общую сумму $1,615 млрд, а продали – на $1,606 млрд.

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Роман Брыль

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