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Украинцы избавляются от долларов. Продали наличной валюты в марте на рекордную сумму

06.04.2021, 14:03
Украинцы избавляются от долларов. Продали наличной валюты в марте на рекордную сумму - Фото
Фото: depositphotos.com

Население продало $1,71 млрд наличной валюты в марте, что является самым высоким показателем за последние 12 месяцев. Данные приводит Национальный банк Украины.

Рост продажи наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем.

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Предыдущий пик продажи пришелся на декабрь 2020 года, когда население продало наличной валюты на $1,62 млрд.

В марте украинцы купили наличной валюты на $1,45 млрд (рост на 9% по сравнению с февралем). Пик покупки наличной валюты за последние 12 месяцев также пришлемся на декабрь 2020 года – $1,7 млрд.

Объем продаж безналичной валюты населением в марте составил $367 млн, покупки – $297 млн.

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Роман Брыль
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наличный доллар Национальный банк Украины продажа валюты
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