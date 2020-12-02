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Украинцы впервые за год купили валюты больше, чем продали

02.12.2020, 13:27
Украинцы впервые за год купили валюты больше, чем продали - Фото
Фото: depositphotos.com

Впервые с начала года в течение одного месяца население купило больше иностранной валюты, чем продало. Об этом сообщил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook. 

"На наличном рынке во второй декаде ноября продажа населением иностранной валюты превышало покупку, но, в целом, по результатам ноября покупка населением валюты впервые с начала года превышала ее продажу", – написал Данилишин.

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По данным председателя совета НБУ, банки продали населению $135 млн в ноябре.

В октябре продажа валюты населением превышала покупку на $53 млн. По итогам десяти месяцев украинцы продали валюты на $1,3 млрд больше, чем купили, сообщает НБУ.

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Роман Брыль
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