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Доллар впервые за семь лет потерял статус валюты №1 в системе международных платежей

19.11.2020, 12:16
Доллар впервые за семь лет потерял статус валюты №1 в системе международных платежей - Фото
Фото: depositphotos.com

Впервые с февраля 2013 года большинство трансграничных платежей в течение одного месяца проводились в евро, а не в американских долларах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные за октябрь платежной системы SWIFT. 

В октябре на долю евро пришлось 37,82% международных платежей через SWIFT. Это на 6% больше, чем по состоянию на начало 2020 года. Платежи в долларах составляли 38,64% от общего объема за прошлый месяц. Пик объема международных платежей в долларах пришелся на апрель 2015 года, когда на долю американской валюты приходилось 45,3% трансакций в системе SWIFT, напоминает агентство.  

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Сокращение доли долларовых платежей в системе SWIFT Bloomberg связывает с обесцениванием американской валюты, потерявшей с марта 2020 года 11% своей стоимости.

Третьей наиболее популярной валютой в системе международных платежей по итогу октября стал британский фунт, четвертой – японская иена, пятой – канадский доллар, сместивший с этой позиции китайский юань.

На долю юаня в октябре пришлось всего 1,66% международных платежей, что является наихудшим показателем с апреля 2020 года.

Межбанковская система передачи информации и проведения платежей Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) обслуживает трансграничные переводы 11000 финансовых учреждений в 200 странах мира.

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Роман Брыль
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SWIFT международные платежи

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