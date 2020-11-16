В Morgan Stanley советуют продавать доллар и покупать больше акций
Стратеги Morgan Stanley посоветовали инвесторам проявить терпение, продавать доллар США и покупать больше акций и корпоративных облигаций вместо того, чтобы держать средства в наличных и гособлигациях. Об этом сообщает Bloomberg.
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Эксперты Morgan Stanley также ожидают восстановления мировой экономики в 2021 году.
"Текущее глобальное восстановление устойчиво, синхронно и поддерживается регуляторами, следуя во многом нормальному "посткризисному сценарию". Сохраняйте веру, доверяйте восстановлению", — написали эксперты Morgan Stanley.
По базовому сценарию стратегов, к концу 2021 года должно произойти следующее:
– индекс S&P 500 достигнет 3900 пунктов;
– доходность десятилетних казначейских облигаций США будет равна 1,45%;
– индекс доллара США снизится на 4%;
– золото подешевеет до $1825 за унцию (ранее прогнозная цена составляла $1950).
Тем не менее остаются риски сильной зимней волны коронавируса и возвращение к режиму жесткой экономии в долгосрочной перспективе, отметили аналитики Morgan Stanley.
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