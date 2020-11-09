Акции авиакомпаний "взлетели" после новости об успехе вакцины от COVID-19. Кто еще в плюсе

Цены на акции американских авиакомпаний резко пошли вверх после публикации фармкомпаниями Pfizer и BioNTech информации о положительных результатах третьего этапа тестирования вакцины от COVID-19. Об этом пишет MarketWatch.

Стоимость акций American Airlines выросла на 20%, Delta Air Lines – 17%, United Airlines – 15% Boeing – 16%.

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Американские авиакомпании потеряли в общем более $20 млрд из-за сокращения полетов во время пандемии коронавируса, напоминает издание.

Создание вакцины от COVID-19 и ожидаемый вывод ее на рынки в начале 2021 года будет способствовать скорой отмене ограничений на авиаперелеты и позволит авиакомпаниям наращивать прибыль, считают в MarketWatch.

Помимо авиакомпаний, выросла стоимость акций и фармацевтических компаний, прежде всего создателей вакцины – Pfizer (6%) и BioNTech (18%), и других: AstraZeneca (0,5%), Johnson&Johnson (2,6%).

После новостей об успешном испытании вакцины также выросли фьючерсы на индексы Dow Jones на 6,1%, S&P 500 – на 4,5%, Nasdaq – на 1,2%.

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Роман Брыль

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