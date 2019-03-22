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22.03.2019, 10:21

SWIFT поможет НБУ развивать платежную инфраструктуру

SWIFT поможет НБУ развивать платежную инфраструктуру

НБУ совместно с компанией SWIFT начнет проект по развитию платежной инфраструктуры Украины

Национальный банк Украины в партнерстве с компанией SWIFT начнет проект по развитию платежной инфраструктуры Украины на базе международного стандарта ISO 20022. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Эффективность работы платежных систем играет значительную роль в функционировании современной экономики. Внедрение в Украине международного стандарта ISO 20022 является частью масштабной инициативы по трансформации украинского платежного рынка ", - отметил заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

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Он также подчекрнул, что цель этого проекта - модернизация финансовой инфраструктуры Украины и улучшение конкурентоспособности на мировых рынках.

В частности, речь идет о переходе Системы электронных платежей (СЭП) НБУ на современные международные стандарты обмена финансовыми сообщениями, что позволит гармонизировать украинское платежное пространство с мировым; расширить реквизиты платежей дополнительной информацией; повысить уровень обслуживания и эффективности платежей; обогатить функциональное наполнение платежных инструментов в пользу банков и их клиентов; повысить уровень автоматизации платежей.

В НБУ расчитывают, что в будущем это упростит взаимодействие между украинскими и международными платежными системами, благодаря использованию понятных и общепринятых в мире стандартов.

Поддержку и экспертизу по внедрению этого стандарта и трансформации платежной инфраструктуры Нацбанку предоставит компания SWIFT.

SWIFT - один из разработчиков международного стандарта ISO 20022 и ключевых спецификаций платежей, используемых платежной инфраструктурой во всем мире. Компания играла важную роль во внедрении этого стандарта в Европе (например, в таких системах, как SEPA и TARGET2-Securities). Она работает со всеми крупными платежными организациями (в том числе с Федеральной резервной системой США, Банком Англии, CHIPS, Eurosystem и EBA Clearing), чтобы обеспечить гармоничное внедрение и переход трансграничных платежей на международный стандарт ISO 20022 с 2021 года.

ISO 20022 - международный стандарт, который определяет универсальный подход к взаимодействию различных систем участников финансового рынка. Он является глобальным и открытым, не контролируется каким-то единственным субъектом, бесплатный для всех. ISO 20022 впервые опубликован в 2004 году.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк подключил все сервисы SWIFT gpi.

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Теги: нацбанк, НБУ, SWIFT
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