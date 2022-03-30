Украинцы получили возможность присоединится к поиску и конфискации российских активов

Украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов причастных к военным преступлениям России запустил портал, куда украинцы могут сообщать об активах лиц, причастных к агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Каждый может присоединиться к аресту и конфискации имущества агрессора. Если у вас есть информация об имуществе упомянутых лиц за границей, сообщите об этом на портале", – говорится в сообщении.

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Среди участников Task Force: Офис Генерального прокурора, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство иностранных дел, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальная полиция и Госфинмониторинг.

"Для компенсации потерпевшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а затем конфисковать. Каждый может помочь нашему Task Force найти активы российских или белорусских чиновников, лидеров мнений и всех, кто организационно, финансово и информационно поддерживает войну в Украине. Через новый ресурс вы можете быстро и удобно поделиться с нами известной вам информацией об их имуществе", – уточнила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Task Force взаимодействует с другими странами, в частности с США и Европейским Союзом, по обмену данными об активах лиц, причастных к военным преступлениям, а также по имплементации санкций и противодействию физическим и юридическим лицам, которые нарушают эти санкции.

21 марта польское правительство рассмотрело возможность конфискации российского имущества, находящегося в Польше.

22 марта OCCRP нашел в Европе 145 активов российских чиновников и олигархов на $17,5 млрд.

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Роман Брыль

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