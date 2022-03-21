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Украинцы, приютившие беженцев, получат компенсацию за коммунальные услуги

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 09:09
Украинцы, приютившие беженцев, получат компенсацию за коммунальные услуги - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Правительство разработало социальный пакет для поддержки внутренних переселенцев, которым регулируются вопросы соцвыплат, трудоустройства, а также размещение лиц, лишившихся или вынужденно покинувших свое жилье. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Владельцы жилья, бесплатно приютившие украинцев, выехавших из мест активных боевых действий, получат примерно 450 грн в месяц за каждого человека для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Как получить компенсацию:

Люди, имеющие жилье и готовые приютить, должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев. Также эту информацию можно предоставить через сайт "Прихисток", а в дальнейшем это можно будет сделать и через приложение "Дія".

Таким образом, органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилого фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей. В министерстве подчеркнули, что расселение будет происходить только с согласия собственников жилья.

  • 18 марта правительство Украины выделило 18 млрд грн на закупку продуктов питания, которые будут бесплатно раздаваться людям в окруженных оккупантами городах и на линии боевых действий.
Наталия Софиенко
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