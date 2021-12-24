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Украинцы смогут платить за "коммуналку" через единую онлайн-систему

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 10:38
Украинцы смогут платить за
Иллюстративное фото: freepik.com

В Украине появится единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства. 

По его словам, в системе "Пространство жилищно-коммунальных услуг" граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ.

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Система упорядочивает работу всех поставщиков коммунальных услуг, даст возможность прозрачного управления жилым фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, по словам Шмыгаля, граждане смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства, а государство получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

Правительство уже создало межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проекта.

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Наталия Софиенко
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Денис Шмыгаль Пространство жилищно-коммунальных услуг
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