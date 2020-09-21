Украинцы смогут самостоятельно выбирать товары для "пакета малыша"

По инициативе Министерства социальной политики в Украине создана интернет-платформа, на которой отечественные производители смогут предлагать детские товары для "пакета малыша", а украинцы – выбирать товары, самостоятельно формируя этот пакет. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

На этой интернет-платформе также можно будет выбрать уже укомплектованный "пакет малыша".

Представители Минсоцполитики совместно с Ассоциацией производителей детских товаров разрабатывают единые квалификационные требования к участникам платформы.

По данным министерства, это будут единые правила сотрудничества для честной конкуренции в рамках реализации данной социальной программы.

Что такое "пакет малыша"

"Пакет малыша" – это единоразовое пособие в натуральной форме, выдаваемое родителям новорожденных. Пакет содержит необходимые для малыша вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем.

Такая помощь была введена с 1 сентября 2018 года правительством во главе с Владимиром Гройсманом.

Что изменилось с 1 сентября 2020 года

В июле нынешнего года Кабмин премьера Дениса Шмыгаля решил ввести с 1 сентября целевую денежную компенсационную выплату в размере 5000 грн вместо выдачи "пакета малыша".

Одному из родителей новорожденного решили выдавать специальную социальную платежную карту, на которую будет зачисляться указанная сумма компенсации.

По состоянию на 17 сентября ПриватБанк уже выдал 25 600 таких социальных платежных карт. Кроме того, от родителей новорожденных поступило еще 13 800 заявлений на получение денежной компенсации.

"Ожидаемая дата перечисления средств денежной компенсации на специальные счета получателей – 24 сентября", – отмечают в Минсоцполитики.

Смогут ли родители выбирать: пакет или деньги

По информации Минсоцполитики, в будущем у родителей будет возможность выбрать либо "пакет малыша" в натуральной форме на интернет-платформе, либо монетизированную помощь на карточку.

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №3006а. Этот документ предусматривает возможность получения при рождении ребенка именно "пакета малыша", а не монетизированной помощи.

Данный проект закона должен быть подготовлен к принятию во втором чтении в кратчайшие сроки.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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